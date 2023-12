Calcio: Chiellini alla Continassa, prima visita alla Juve dopo il ritiro

Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - L'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini è tornato al centro sportivo bianconero per la prima volta dal suo addio al club nel maggio 2022. Il 39enne toscano, dopo aver chiuso l’esperienza in Mls e aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, &...

Torino, 20 dic. – (Adnkronos) – L'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini è tornato al centro sportivo bianconero per la prima volta dal suo addio al club nel maggio 2022. Il 39enne toscano, dopo aver chiuso l’esperienza in Mls e aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, è stato alla Continassa dove ha incontrato l'allenatore Massimiliano Allegri e tanti ex compagni come Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Danilo, Alex Sandro, Manuel Locatelli e Weston McKennie.