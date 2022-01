Calcio: Chiellini, 'infortunio Chiesa botta per tutto il calcio italiano'

Torino, 11 gen. – (Adnkronos) – "Dispiace tanto per l'infortunio di Federico, è una botta per tutto il calcio italiano e per la Juve in primis. Speriamo di potergli dedicare una vittoria domani, lui è giovane e in gamba: magari da questo infortunio può maturare ulteriormente e diventare più uomo".

Così il capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito al grave infortunio del compagno di squadra Federico Chiesa, fuori per tutta questa stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. "Con Federico abbiamo parlato subito a caldo, ci siamo subito resi conto della gravità. Gli siamo stati vicini come fratelli maggiori, nei primi giorni è tutto molto strano. Il peggio arriva quando stai per rientrare, adattarsi ai cambiamenti del tuo corpo non è così semplice", aggiunge Chiellini in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter.