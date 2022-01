Calcio: Chiellini, 'Inter favorita ma in una partita secca può succedere di tutto'

Torino, 11 gen. – (Adnkronos) – “Se ne parlava già a maggio in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e si diceva che forse era la prima volta non eravamo favoriti in Italia. Ora ancora di più, l’Inter viene da un grande 2021 e sta facendo bene.

Con grande serenità, sono loro i favoriti per la vittoria, però in una partita secca può succedere di tutto e paradossalmente quando non sei favorito c’è più attenzione e voglia per provare a vincere un trofeo”. Lo dice il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter.