Calcio: Chiellini, 'ko con Svezia nel 2017 ci aiuterà a gestire bene le emozioni'

Palermo, 23 mar. – (Adnkronos) – "Chi ha vissuto l'esperienza di 4 anni fa saprà gestire bene le emozioni". Così il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini alla vigilia della semifinale playoff di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord a Palermo, ricordando il ko del novembre 2017 contro la Svezia che escluse gli azzurri dai mondiali di Russia 2018.

"In questi mesi siamo stati sfortunati e potevamo fare meglio con la Bulgaria, mentre con la Svizzera avremmo meritato di vincere entrambe le partite -sottolinea il 37enne livornese in conferenza stampa-. Ci vuole umiltà, ma nulla di straordinario per rifare ciò che abbiamo fatto a Wembley. La Nord Macedonia non è qui per caso, ma noi dobbiamo solo essere noi stessi e giocare a calcio. E' il nostro percorso negli ultimi tre anni e mezzo, né più né meno.

Se giochiamo come sempre fatto il risultato lo raggiungeremo".