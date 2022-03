Calcio: Chiellini, 'rinnovo Dybala? Io e Messi abbiamo vinto trofei a contratto scaduto'

Milano, 10 mar. – (Adnkronos) – “Oggi si è allenato, sta meglio. Sta lavorando per esserci la prossima settimana e sarebbe un grande recupero per noi”. Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini si esprime così in merito alla situazione di Paulo Dybala, fuori dal campo di gioco per un problema muscolare e ancora in alto mare per il rinnovo di contratto che scade a giugno.

“Io penso che ci si debba concentrare sul campo, che è la cosa più importante -aggiunge Chiellini, ai microfoni di Sky Sport- a margine dell'evento della Onlus 'Insuperabili'-. Il resto lo lasciamo ad altri. Io e Messi abbiamo alzato dei trofei senza contratto, il calcio moderno è questo e dobbiamo abituarci. Magari porta bene, se Dybala segna mercoledì siamo tutti contenti”.