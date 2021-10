Milano, 5 ott. – (Adnkronos) – "A me non pesava non aver vinto a livello europeo, ma le emozioni dopo la vittoria di Wembley sono state una carica indescrivibile. Mi hanno dato una grande spinta per essere sempre qui e avere quella leggerezza nell'affrontare le partite".

Così il capitano della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna.