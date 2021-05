Calcio: Chiesa, 'finale intensissima, Juve ha dimostrato tanta esperienza'

Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – "E' stata una finale intensissima, va dato merito all'Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma la Juve ha dimostrato che ha tanta esperienza ed abbiamo portato a casa un grandissimo trofeo". Lo ha detto Federico Chiesa al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juve 2-1 sull'Atalanta grazie al suo gol, ai microfoni della Rai.

Chiesa è stato anche premiato come miglior giocatore della partita. "Siamo rientrati in campo con tanta intensità e tanta voglia, di solito questo è un grande valore che ha l'Atalanta e invece ce l'abbiamo avito noi e abbiamo vinto un grandissimo trofeo", ha aggiunto Chiesa che poi sorridendo ha raccontato che prima della gara aveva detto a Buffon: "Gigi ricordati che questo trofeo lo hai vinto con mio padre, stasera vediamo di vincerlo insieme'.

Ci siamo riusciti, non lo so descrivere e fa capire la leggenda che è Gigi Buffon, ci mancherà tantissimo".

Infine una battuta sul ritorno del pubblico allo stadio. "E' stato bellissimo riavere il pubblico per tutti, Noi giocatori siamo protetti ma bisogna ricordarsi che le persone stanno soffrendo per questa pandemia che ci ha spiazzato un po' tutti, ma continuiamo a lottare e questa sera è un premio un po' per tutti per gli sforzi fatti in mesi difficili", ha concluso l'attaccante della Juve.