Calcio: Chiesa, 'il mio obiettivo è giocare con continuità'

Torino, 1 feb.

– (Adnkronos) – "Con la partita contro il Monza non ci sono stato per un affaticamento al flessore sinistro del ginocchio operato. Il mio obiettivo è giocare con continuità ed esserci ad ogni partita. Tornare in forma e avere i 90 minuti nelle gambe": Così l'attaccante della Juventus Federico Chiesa, in un docufilm su Prime Video, dove racconta il recupero dal suo infortunio al legamento crociato.

"La situazione più difficile è stata quando mi hanno confermato che mi ero rotto il crociato -spiega l'ex giocatore della Fiorentina-.

E’ stata la botta più grande che ho ricevuto lo scorso anno. Il resto è stato superare gli obiettivi giornalieri, superare il dolore e tornare bene e in fretta. Penso sia stato quello il momento più difficile. Il rientro in campo è andato per le lunghe però può capitare come mi hanno detto i dottori. E’ capitato a me. Al posto di 6 ci ho messo 10 mesi. Però vedevo il traguardo, cosa che non vedevo all’inizio".

Fondamentale l'aappoggio del padre Enrico, ex attaccante, che nel corso della sua carriera ha subito due volte la rottura del tendine rotuleo. "Me lo ha raccontato e quando mi sono rotto il crociato mi ha detto: vabbè meglio che il tendine rotuleo. Invece mia madre che aveva passato il calvario di mio padre la prima cosa che mi ha detto è stata: nel calcio succede, ora ti devi rimboccare le maniche e tornare.

Mi sono stati vicini loro, i mie fratelli e la mia fidanzata, devo dire grazie a tutti. Può essere stata anche una fortuna il fatto che mio padre avesse vissuto un momento così nella sua carriera perché mi ha dato molto consigli e continua a darmeli perché devo convivere con piccoli fastidi".