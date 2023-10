Calcio: Cobolli Gigli, 'Juve in vendita? Credo di no, ma forse si cercano soci'**

**Calcio: Cobolli Gigli, 'Juve in vendita? Credo di no, ma forse si cerc...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – La Juventus potrebbe essere venduta, mettendo fine alla tradizione Agnelli? "Dalla celebrazione che è stata fatta recentemente si dovrebbe dire che c'è la volontà di tenere la società nella tradizione famigliare. Personalmente penso potrebbe essere anche la maniera per rimettere in sesto la Juventus e trovare dei soci di minoranza, con la possibilità di andare in maggioranza dopo un certo periodo". Lo afferma all'Adnkronos l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli.

"Quello della vendita come unico scenario non lo vedo possibile, ma solo come uno dei tanti scenari. Non è stata venduta neanche quando siamo andati in Serie B". Con l'avvento dell'Arabia Saudita nel mondo del calcio globale però potrebbero esserci delle sorprese: "sì, potrebbe anche arrivare un socio arabo, ma non ne so nulla. Bisogna fare i conti con la situazione in Medio Oriente, gravissima: se malauguratamente le cose dovessero peggiorare gli investimenti nel calcio sarebbero molto meno nei pensieri dei grandi investitori arabi".