Calcio: Coisp, 'sentenza Tar inaccettabile, se scontri con poliziotti chiederemo danni'

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - “La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli - Eintracht Frankfurt, ci lascia basiti vista rapidità dell’emissione; il ricorso della societ&agra...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – “La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli – Eintracht Frankfurt, ci lascia basiti vista rapidità dell’emissione; il ricorso della società calcistica tedesca, infatti, è stato depositato solo alle 23 di ieri sera, 10 marzo, e in circa 12 ore un giudice amministrativo particolarmente solerte lo ha accolto annullando così tutti i divieti imposti, frutto di approfondite attività d’analisi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Questa decisione del Tar, di fatto, entra nel merito delle competenze tecniche e delle valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Viminale stesso, dettagliando persino le modalità con le quali garantire l’accesso dei tifosi tedeschi attraverso un servizio di ordine pubblico dedicato". Così dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

"Ecco perché, oltre a ritenere tale sentenza del tutto irrispettosa del lavoro informativo svolto dai vari organismi preposti ad analizzare la pericolosità dell’incontro calcistico, vorremmo capire sulla base di quali valutazioni, per altro svolte nell’arco di pochissime ore, il giudice ha annullato un giusto provvedimento volto ad agire in maniera preventiva in seguito ai gravissimi incidenti avvenuti nel corso della partita di andata tra Eintracht e Napoli, durante la quale sono stati fatti dei veri e propri agguati ai tifosi italiani, ci sono stati molti feriti e ben 36 arresti tra le fila dei tifosi tedeschi e 13 tra quelle italiane. Ebbene, alla luce di questa inammissibile decisione, chi si assumerà la responsabilità di quanto potrebbe accadere tra le tifoserie, tra le quali storicamente non corre buon sangue? Chi si prenderà la responsabilità in seguito agli eventuali scontri che con ogni probabilità coinvolgeranno anche le Forze dell’Ordine? Quanti poliziotti verranno sottratti al controllo del territorio per dar vita a un dispositivo di ordine pubblico che consenta la presenza dei tifosi tedeschi? Non è pensabile scaricare tutte le responsabilità sui poliziotti e sulla Polizia di Stato. Ecco perché se durante il match si verificheranno scontri o violenze ai danni degli agenti, questa volta chiederemo i danni”, conclude Pianese.