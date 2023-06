Calcio: Collegio Garanzia Sport, domani l'udienza del ricorso del Brescia

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Si terrà domani alle ore 18 al Collegio di garanzia dello sport del Coni l'udienza di discussione del ricorso del Brescia contro la Figc, la Reggina e la Lega di Serie B. Ad annunciarlo il Coni sul proprio sito ufficiale: "Il Presidente della Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, avv. Vincenzo Nunziata, ha fissato per il 27 giugno 2023, alle ore 18.00 l’udienza di discussione per il ricorso Brescia/LNPB/FIGC/Reggina".