Calcio: Collovati, 'duello Inter-Juve per scudetto? Occhio anche al Napoli'**

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – "Tutti parlano di Inter e Juve come le due uniche candidate allo scudetto. Io dico occhio anche al Napoli. Gli azzurri sono partiti male ma si sono ripresi presto e stanno vincendo tante partite ultimamente anche senza un certo Osimhen. In più sono i campioni in carica e non si può sottovalutarli". Così all'Adnkronos Fulvio Collovati, ex difensore di Milan, Inter e Roma in merito alla corsa scudetto. "Di sicuro nerazzurri e bianconeri sono due serissime candidate -aggiunge il campione del mondo 1982-. L'Inter ha qualcosa in più dal punto di vista della qualità della rosa, completa in tutti i reparti, sono una realtà anche a livello europeo. La Juve non gioca un calcio scintillante ma ha più fame di tutti, anche per quanto accaduto lo scorso campionato con la penalizzazione e vogliono rifarsi. In più hanno solo un impegno a settimana".