Calcio: Collovati, 'Juve-Inter? Nerazzurri favoriti per titolo ma confronto diretto aperto'**

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – "Juventus e Inter sono sicuramente le due squadra favorite per il campionato anche per colpa di Milan e Napoli che stanno andando meno bene rispetto alle attese. Non parlerei però già di match scudetto perché siamo solo alla 13/a giornata e un successo di una delle due, sarebbe sì una bella spinta, ma non sarebbe decisivo". Così all'Adnkronos l'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati, in merito al big match di domenica sera tra bianconeri e nerazzurri all'Allianz Stadium.

"Guardando l'organico delle due squadre quello a disposizione di Inzaghi è superiore -sottolinea il campione del mondo 1982- ed è indiscutibile che l'Inter sia la squadra favorita per lo scudetto ma il confronto diretto è un match aperto a qualsiasi risultato, se la giocano più o meno alla pari anche se io vedo comunque leggermente favoriti Lautaro e compagni".

Collovati elogia il lavoro dei due allenatori, in particolare quello di Massimiliano Allegri. "Qualche critica sul gioco ci sta ma sta guidando una squadra non eccelsa a giocarsi il titolo, ha saputo dare una compattezza e una solidità difensiva davvero importante, il suo lavoro è finora da applausi. Inzaghi, dopo qualche difficoltà nella prima parte dello scorso campionato, ha vinto due coppe (Coppa Italia e Supercoppa ndr) e portato la squadra in finale di Champions League e quest'anno è primo in classifica: meglio non poteva fare, ora però non può non vincere il campionato, è quello che si aspetta da lui la società".