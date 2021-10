Calcio: Collovati, 'vittoria su Sheriff dà fiducia a Inter, qualificazione in Champions alla portata'

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – "E' una vittoria fondamentale che dà fiducia, ora l'Inter ha la qualificazione agli ottavi ampiamente alla propria portata. Servirebbe un'altra vittoria con lo Sheriff in trasferta e credo che si possa assolutamente fare". L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati commenta così all'Adnkronos il successo dei nerazzurri per 3-1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

"Mi sembra che la stagione dell'Inter sin qui sia buona e in linea con le aspettative -prosegue Collovati-, in campionato però c'è questo Napoli che vola giocando un ottimo calcio, per questo l'Inter non può permettersi di perdere altro terreno. Domenica con la Juventus diventa già una partita da vincere e ci dirà tanto sulle chance scudetto dell'Inter".