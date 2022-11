Calcio: Colombia in lutto per la morte di Balanta, colpito da un infarto in a...

– (Adnkronos) – Calcio colombiano in lutto per la morte a soli 22 anni di Andres Balanta. Il giovane difensore è morto in Argentina nel corso di un allenamento con l'Atletico Tucuman, squadra che lo aveva preso in prestito questa estate dal Deportivo Calì, club con cui aveva vinto il campionato colombiano la scorsa stagione. Balanta, già nel giro della Nazionale maggiore, è stato probabilmente colpito da infarto e per lui non c'è stato niente da fare.