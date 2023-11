Calcio: Colombo, 'dedico la doppietta a chi mi sta vicino, con il Monza sogniamo l'Europa'

Verona, 5 nov. - (Adnkronos) - "La dedica per la doppietta va a chi mi sta vicino, alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio mental coach e in generale a tutte le persone che credono tanto in me". Così l'attaccante del Monza Lorenzo Colombo dopo la vittoria per 3-1 sul Verona...

Verona, 5 nov. – (Adnkronos) – "La dedica per la doppietta va a chi mi sta vicino, alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio mental coach e in generale a tutte le persone che credono tanto in me". Così l'attaccante del Monza Lorenzo Colombo dopo la vittoria per 3-1 sul Verona, match nel quale ha segnato una doppietta. "Con il mental coach lavoro sulla mente in generale e tutto ciò che gira a torno ad essa, è fondamentale per noi calciatori. Bisogna saper toccare i tasti giusti per trovare prestazioni come questa", aggiunge il 21enne brianzolo, al microfono di Dazn, prima di parlare degli obiettivi di squadra. "Ci piace sognare l'Europa, ma prepariamo le partite in settimana con questo spirito. Solo così possiamo trovare altri punti importanti".