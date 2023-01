Calcio: colpo del Lecce, preso in prestito il giovane difensore Janitzek dal Bayern Monaco

Lecce, 24 gen. - (Adnkronos) - Con un blitz di mercato il Lecce si assicura dal Bayern Monaco Justin Janitzek. Il difensore, classe 2004, nella giornata di domani, secondo quanto riporta Sky Sport, è atteso in città per sostenere prima le visite mediche e successivamente firmare il con...

– (Adnkronos) – Con un blitz di mercato il Lecce si assicura dal Bayern Monaco Justin Janitzek. Il difensore, classe 2004, nella giornata di domani, secondo quanto riporta Sky Sport, è atteso in città per sostenere prima le visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Arriva in prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce. E' considerato come il possibile erede di Kiwior, difensore polacco che qualche giorno fa lo Spezia ha ceduto per 25 milioni di euro più bonus all'Arsenal.

Il difensore diciottenne è alto 1 metro e 92. Non ha ancora esordito con i grandi, né in Bundesliga né in Champions, ma Nagelsmann lo ha portato in panchina nella sfida giocata in casa contro l’Inter dello scorso primo novembre. Vanta quattro presenze da titolare in questa stagione in Youth League. Gioca da centrale difensivo di sinistra, fa parte della nazionale under 18 della Germania e ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili tedesche.