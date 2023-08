Calcio: colpo di mercato del Napoli, in arrivo il centrocampista Cajuste dal Reims

Calcio: colpo di mercato del Napoli, in arrivo il centrocampista Cajuste dal ...

Napoli, 9 ago. - (Adnkronos) - Dopo Natan il Napoli batte un altro colpo di mercato. Il club azzurro ha chiuso con il Reims per l’arrivo del 24enne centrocampista svedese Jens Cajuste. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Nelle casse della...