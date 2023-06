Calcio: Commisso, 'Italiano non ha mai chiesto di andare via, ripartiamo da lui'

Calcio: Commisso, 'Italiano non ha mai chiesto di andare via, ripartiamo...

Calcio: Commisso, 'Italiano non ha mai chiesto di andare via, ripartiamo...

Firenze, 10 giu. - (Adnkronos) - "Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via, certe voci sono state solo stupidaggini. La Fiorentina riparte con lui". Con queste parole il presidente della Fiorentina Rocco Commisso conferma Vincenzo Italiano sulla panchin...

Firenze, 10 giu. – (Adnkronos) – "Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via, certe voci sono state solo stupidaggini. La Fiorentina riparte con lui". Con queste parole il presidente della Fiorentina Rocco Commisso conferma Vincenzo Italiano sulla panchina della squadra viola.

"Le garanzie? L'unica è che sarà pagato… A parte gli scherzi, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto e di chi dobbiamo prendere per cercare di fare il meglio per la squadra e per la società. Italiano ha espresso le sue idee e cercheremo di accontentarlo -aggiunge Commisso-. Nessuno ha mai pensato di mandarlo via, come ho letto da qualche parte. Non abbiamo mai valutato un'alternativa, anzi Barone ha sempre parlato del suo contratto. Quando lo abbiamo preso dallo Spezia abbiamo pagato una clausola, inizialmente ce l'aveva anche con noi ma quando abbiamo prolungato il contratto lui ha voluto eliminarla. In ogni caso, Italiano vuole restare a Firenze e fare la storia qui. Sarebbe bello se rimanesse per molti anni".

"Quale sarà il prossimo step da fare insieme? Migliorare con le nostre risorse finanziarie. Non spenderemo 100 milioni per comprare questo o quell'altro, come leggo in giro. Capiremo chi tenere e chi prendere per rinforzarci, Italiano e Pradé oggi si incontreranno nuovamente. Sono orgoglioso di aver mantenuto sempre le stesse figure: gli altri club cambiano dirigenti e allenatori, io sto cercando di trattenere chi ha lavorato e sudato per la Fiorentina e spero che prima o poi si vincerà qualche finale", conclude il numero uno della società gigliata.