Calcio: Commisso, 'scommesse? Giocatori in Ferrari e Lamborghini, io neanche ora'

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – "Il caso scommesse? Mi dispiace per i ragazzi invischiati, sono per lo più senza scuola e a livello di soldi ne fanno più di me. Quando vedo che hanno auto come Ferrari o Lamborghini, penso che non le ho mai possedute, neppure ora che ho 73 anni". Lo ha detto Rocco Commisso, intervenendo a Radio24 durante la trasmissione 'Tutti Convocati'. "Mi dispiace per i ragazzi che sono invischiati in questa storia, i giocatori sanno benissimo che non si deve scommettere sulla propria squadra e sul calcio italiano e se qualcuno lo ha fatto, pagherà le conseguenze. Ma non so se quello che hanno scommesso è tutto illegale – ha proseguito il presidente del club viola – Sulla Fiorentina non posso dire nulla. Nessuno dei miei calciatori è venuto a dirmi qualcosa, non è successo e spero non succederà".