Calcio: Commisso, 'Viola Park? Volevo lasciare qualcosa a Firenze, peccato per i cinghiali'

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – "Pensavo solo questo quando ho iniziato tre anni fa, devo lasciare qualcosa. Oggi ci sono qui centinaia di ragazzi, lavoratori, è una cosa meravigliosa". Sono le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina a 'Tutti convocati' su Radio 24, a una settimana dall'inaugurazione del Viola Park: "Gli obiettivi sono sempre gli stessi e se si sono alzati li tengo per me. Italiano sta facendo un gran lavoro, siamo uniti per fare sempre meglio. Qui al Viola Park quando vedo tutti grandi e piccoli che parlano, è una cosa bellissima, non so descriverla. L'unico problema sono i cinghiali che andrebbero ammazzati".