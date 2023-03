Calcio: Conceicao, 'aggressività e intelligenza, so di cosa siamo capaci'

Oporto, 13 mar. – (Adnkronos) – "Sarà una partita equilibrata, molto difficile – le sue parole -, contro una squadra piena di buoni giocatori. Abbiamo novanta minuti per provare a ribaltare il risultato, dobbiamo essere intelligenti. Conosciamo l'avversario e soprattutto cosa siamo capaci di fare noi". Lo dice l'allenatore del Porto Sergio Conceicao in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, dove i portoghesi dovranno recuperare il ko per 1-0 subito a San Siro.

"Vogliamo una squadra intensa, pressante, aggressiva e soprattutto intelligente -prosegue l'ex centrocampista della Lazio-. Dobbiamo preparare la partita in base a chi siamo noi. In queste gare di altissimo livello, dobbiamo giocare nel modo in cui ci sentiamo più a nostro agio. Se ci adattiamo troppo all'avversario, allora le cose potrebbero non andare come vogliamo".

"Tutte le sconfitte sono pesanti per un club come l'Inter, abituato a vincere -ha detto in relazione all'ultimo ko con lo Spezia da cui arrivano i nerazzurri-. Ma in Champions sono sempre partite diverse, a livello mentale l'esperienza che hanno, lui e i suoi giocatori, non li farà entrare in campo pensando alla sconfitta in campionato".