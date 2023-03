Calcio: Conference League, Az Alkmaar-Lazio 1-1 alla fine del primo tempo

Alkmaar, 16 mar. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Az Alkmaar-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in corso all'Afas Stadion di Alkmaar. Al vantaggio dei biancocelesti con Felipe Anderson al 22', replica Karlsson al 28...

Alkmaar, 16 mar. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Az Alkmaar-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in corso all'Afas Stadion di Alkmaar. Al vantaggio dei biancocelesti con Felipe Anderson al 22', replica Karlsson al 28'. All'andata allo stadio Olimpico gli olandesi si sono imposti per 2-1.