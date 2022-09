Calcio: Conference League, Basaksehir-Fiorentina 3-0**

Istanbul, 15 set. – (Adnkronos) – Il Basaksehir sconfigge 3-0 la Fiorentina in un match del gruppo A di Conference League disputato allo stadio Fatih Terim di Istanbul. A decidere la partita la doppietta di Gurler al 57' e al 71' e la rete di Traoré al 90'.

I viola chiudono l'incontro in dieci uomini per l'espulsione di Ikoné al 76' per doppia ammonizione. Nell'altro match del girone vittoria in trasferta degli scozzesi dell'Hearts per 2-0 sul campo dei lettoni dell'Rfs Riga. In classifica guida il Basaksehir con 6 punti, Hearts e 3, Fiorentina e Rfs Riga chiudono a quota 1.