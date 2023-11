Calcio: Conference League, Cukaricki-Fiorentina, bookie spingono per altra doppietta di Beltran

Calcio: Conference League, Cukaricki-Fiorentina, bookie spingono per altra do...

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – La Fiorentina è attesa dalla trasferta contro il Cukaricki per la quarta giornata della fase a gironi della Conference League. Momento delicato per la squadra di Vincenzo Italiano, che, dopo un buon avvio di stagione, è reduce da tre partite senza gol in campionato; nel mezzo, la goleada nell’andata contro i serbi, vinta per 6-0. Precedente da cui i Viola sperano di ripartire; obiettivo decisamente alla portata secondo gli esperti di Snai e Newgioco, che vedono il segno 2 rispettivamente a 1,25 e 1,26, mentre per il colpo della formazione di casa si sale tra 9,20 e 9,75. Tra 5,75 e 6,20, infine, il pareggio.

Tra i protagonisti del match del Franchi si era distinto Lucas Beltran, che era riuscito a trovare i primi gol, due, con la sua nuova squadra. L’argentino punta a ripetersi e vede a 1,90 la quota da marcatore; la doppietta, invece, paga 4,75 volte la posta giocata. Tra gli altri protagonisti, da segnalare Nico Gonzalez, che comanda in quota a 1,85, con Nzola a 2 e il trio Brekalo, Kouame e Sottil a 2,50. Negli altri mercati, l’Over appare nettamente favorito sull’Under, a 1,33 contro 3, mentre, a dispetto del precedente dell’andata, è il Goal, a 1,67, a comandare sul No Goal, a 2.