Calcio: Conference League, Fiorentina ammessa ufficialmente dalla Uefa

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola!". Questo l'annuncio della Fiorentina sui social per aver avuto dalla Uefa la comunicazione dell'accesso all'edizione 2023/24 della Conference League. I viola che nella scorsa stagione, sotto la guida di Vincenzo Italiano, hanno perso in finale, prendono il posto come squadra italiana della Juventus esclusa per le violazioni delle regole del Fair Play Finanziario. La Fiorentina inizierà dai preliminari in programma il 24 e 31 agosto.