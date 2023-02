Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - Il Braga è in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. Per i lusitani in gol Castro al 17' e Djalo al 34',...

– (Adnkronos) – Il Braga è in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. Per i lusitani in gol Castro al 17' e Djalo al 34', per i viola rete di Mandragora al 37'. All'andata in Portogallo i gigliati si sono imposti per 4-0.