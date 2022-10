Firenze, 13 ott. – (Adnkronos) – La Fiorentina è in vantaggio per 4-0 sugli scozzesi dell'Hearts al termine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo A di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

A decidere sin qui la partita le reti di Jovic al 6', Biraghi al 22', Gonzalez al 32' e Barak al 38'.