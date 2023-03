Calcio: Conference League, Fiorentina-Sivasspor 1-0**

Firenze, 9 mar. - (Adnkronos) - La Fiorentina sconfigge 1-0 il Sivasspor nel match d'andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere l'incontro la rete di Barak al 69'. Gli ospiti chiudono in dieci per l'...

Firenze, 9 mar. – (Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 1-0 il Sivasspor nel match d'andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere l'incontro la rete di Barak al 69'. Gli ospiti chiudono in dieci per l'espulsione di Gradel al 94'. Il ritorno si giocherà tra sette giorni in Turchia.