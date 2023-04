Calcio: Conference League, Lech Poznan-Fiorentina 1-2 dopo il primo tempo

Poznan, 13 apr. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 2-1 sul Lech Poznan alla fine del primo tempo del match d'andata dei quarti di finale di Conference League, in corso di svolgimento all'Inea Stadion della città polacca. Per i viola a segno Cabral al 4' e G...

Poznan, 13 apr. – (Adnkronos) – La Fiorentina è in vantaggio per 2-1 sul Lech Poznan alla fine del primo tempo del match d'andata dei quarti di finale di Conference League, in corso di svolgimento all'Inea Stadion della città polacca. Per i viola a segno Cabral al 4' e Gonzalez al 41'; per i padroni di casa in gol Velde al 20'.