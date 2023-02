Calcio: Conference League, per bookie Lazio tra le favorite per il trofeo e Fiorentina outsider

Calcio: Conference League, per bookie Lazio tra le favorite per il trofeo e F...

Roma, 25 feb.

– (Adnkronos) – Dopo la qualificazione nel turno di playoff della Conference League, Lazio e Fiorentina cercano strada nella competizione con l’obiettivo di succedere nell’albo d’oro alla Roma campione in carica. Il sorteggio di Nyon è stato abbastanza fortunato per le due italiane, con i biancocelesti che saranno impegnati contro l’AZ Alkmaar mentre per i viola la sfida degli ottavi di finale sarà contro i turchi del Sivasspor. Proprio la formazione di Sarri è tra le favorite per la vittoria del trofeo, offerta a 5 sia dagli esperti di Planetwin365 che da quelli di William Hill, insieme agli spagnoli del Villarreal, visti tra 4,35 e 5 e agli inglesi del West Ham, proposti tra 4,50 e 5,50.

Subito alle spalle di questo terzetto si piazza proprio la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce da sei vittorie consecutive in Conference e data vincente tra 7 e 7,50 volte la posta.