Calcio: Conte, 'il Milan è campione d'Italia, noi non abbiamo vinto niente'

Londra, 7 mar. – (Adnkronos) – "C'è una grossa differenza tra noi e il Milan: loro sono dei campioni d'Italia, noi non abbiamo vinto niente e non lo facciamo da un pezzo. Qualcuno forse si aspettava che il Milan stesse più vicino al Napoli, questo sì, ma il Milan è sempre il Milan". L'allenatore del Tottenham Antonio Conte avvisa la sua squadra alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. "Sono agli ottavi di Champions con l'obiettivo di arrivare ai quarti. Quando vinci, capisci il percorso che devi fare: noi non l'abbiamo ancora fatto. Noi abbiamo fatto uno step importante tra Conference e Champions, ma ci vorrà pazienza", aggiunge Conte a Sky Sport.