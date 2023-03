Calcio: Conte, 'sono state settimane difficili ma ora è tutto ok'

Londra, 7 mar. – (Adnkronos) – "Sono state settimane dure, era la prima volta, e spero l'ultima. Stare distante non è semplice, ho provato in tutti i modi ad essere vicino allo staff e alla squadra, con video e collegamenti. L'ambiente ha bisogno dell'allenatore. Sono state settimane difficili per me, forse ho un po' sottovalutato l'intervento che ho avuto e la mia capacità di recupero. Devo prendere ancora un paio di chili, ma è tutto ok. Sono contento di essere tornato". Lo dice l'allenatore del Tottenham Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. L'allenatore degli Spurs farà il suo ritorno in panchina dopo il periodo di riposo forzato in Italia per recuperare dall'intervento chirurgico per un problema alla cistifellea. L'ultimo match era stato proprio quello dell'andata con i rossoneri.