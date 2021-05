Calcio, Coppa Italia con pubblico: Lega Serie A lancia app Mitiga

Roma, 18 mag. (askanews) – I tifosi tornano allo stadio per la finale di Coppa Italia, mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida è tra Atalanta e Juventus e i tifosi ammessi, per la prima volta il pubblico sugli spalti, sono 4.300 (il 20% del totale come stabilito dal Comitato tecnico scientifico).

Un ritorno in totale sicurezza. Per questo, la Lega di Serie A lancia la App gratuita “Mitiga”.

Dopo averla scaricata, occorre confermare l’autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021; effettuare un tampone a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita), esclusivamente presso uno dei centri convenzionati Mitiga, presentarsi allo stadio muniti di documento d’identità, idonei dispositivi di protezione individuale, biglietto e smartphone con QR code Mitiga. In alternativa, potranno accedere allo stadio: coloro che hanno completato la procedura di Vaccinazione o sono in possesso di certificato che attesti la guarigione da Covid-19 in epoca successiva al 19/11/2020.

Per la prima volta i biglietti del circuito Vivaticket integrano il dato del tampone di Mitiga, utilizzando quindi un unico titolo di accesso.