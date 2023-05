Calcio: Coppa Italia femminile, Juve-Roma sarà a Salerno, online il promo dell'evento

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Le campionesse di Juventus e Roma protagoniste domenica 4 giugno allo stadio ‘Arechi’ e le bambine che sognano, un giorno, di vivere una giornata così. La città di Salerno che con le sue bellezze si prepara a ospitare l’atto decisivo della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane. Emozioni condensate in 90 secondi: novanta – che potrebbero essere 120 in caso di supplementari – come i minuti tutti da vivere e che assegneranno l’ultimo trofeo della stagione". Lo annuncia in un comunicato la Figc.

“Siamo arrivate fin qui. Insieme”. Da oggi, sui profili social della Divisione Calcio Femminile è online il promo della finale della Coppa Italia FS Italiane tra Juventus e Roma, in programma domenica 4 giugno alle 16.30 a Salerno. Nel video si vive l’attesa dagli occhi delle giocatrici che la finale la giocheranno e da quelli di tante bambine che in questi anni -grazie anche al lavoro portato avanti dalla Figc- si sono avvicinate al mondo del calcio nel segno dell’amore per lo sport e dell’inclusione. Bambine che vivono di passione così come la città di Salerno che, dopo aver ospitato la finale della Coppa Italia Primavera maschile e l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia di ciclismo, si prepara a fare da cornice a un altro evento di portata nazionale.

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara, che possono essere acquistati presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. Il costo è di 5 euro, mentre i ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 4 giugno 2005), gli Over 65 (nati prima del 4 giugno 1958) e gli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (presentando il libretto universitario presso un punto vendita Vivaticket) potranno assistere al match pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 euro. Ingresso gratuito, infine, per gli abbonati della Salernitana, che potranno fare richiesta del biglietto omaggio direttamente sul sito figc.vivaticket.it inserendo nel campo coupon il numero della granata card se abbonamento digitale o, in caso di abbonamento cartaceo, il codice riportato sul Barcode.