Calcio: Coppa Italia, Lazio supera 1-0 il Bologna e ai quarti attende vincente tra Juve e Monza

Roma, 19 gen.

(Adnkronos) – Basta un gol di Felipe Anderson, nel primo tempo, alla Lazio per avere la meglio del Bologna 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Grazie a questo successo la squadra di Maurizio Sarri approda ai quarti di finale dove attende la vincente tra la Juventus e il Monza in campo questa sera. Sarri mette in atto un turn over mirato per la sfida, mandando in campo Luis Maximiliano in porta, Felipe Anderson da falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati, mentre Thiago Motta sceglie Barrow come unica punta, con Orsolini e Aebischer sulle fasce.

Partenza sprint della Lazio con Felipe Anderson che va alla conclusione dopo appena 10 secondi costringendo Skorupski alla risposta con i pugni. All'11 ci prova Milinkovic-Savic ma il colpo di testa termina di poco sopra la traversa. Un minuto dopo Zaccagni, dopo un errore di Cambiaso, si accentra e conclude ma il portiere del Bologna blocca in due tempi. Al 18' una punizione di Pedro viene deviata e per poco non beffa Skorupski che si oppone ancora a Milinkovic poco dopo.

La pressione della Lazio ha successo al 33': Pedro in pressing strappa il pallone a Sosa in area e serve un pallone facile per Felipe Anderson che deve solo spingere la sfera in rete per l'1-0. Il Bologna prova a reagire e al 35' Orsolini fa partire un sinistro potente che termina alto.

Nella ripresa il Bologna alza il baricentro ma si apre in difesa e al 48' Milinkovic-Savic su cross di Zaccagni, colpisce di testa ma manda la palla alta sopra la traversa.

Ci prova anche Luis Alberto prima in semirovesciata e poi con una conclusione dalla distanza ma il portiere rossoblu è attento. Al 69' ancora Luis Alberto conclude con potenza ma Skorupski risponde di pugni. Il Bologna continua a spingere ma senza mai riuscire ad impensierire Maximiliano.