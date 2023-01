Calcio: Coppa Italia, Samp ko 1-0 e Fiorentina ai quarti (2)

(Adnkronos) - Vittoria meritata per la Fiorentina che concretizza il passaggio del turno grazie alla rete nel primo tempo di Barak. Una Samp troppo povera in avanti, soprattutto nella ripresa, per impensierire la retroguardia viola. La traversa di Rincon nel primo tempo è l'unica vera oc...

(Adnkronos) – Vittoria meritata per la Fiorentina che concretizza il passaggio del turno grazie alla rete nel primo tempo di Barak.

Una Samp troppo povera in avanti, soprattutto nella ripresa, per impensierire la retroguardia viola. La traversa di Rincon nel primo tempo è l'unica vera occasione da gol creata dagli uomini di Stankovic in tutto il match. Buona la prova dei padroni di casa, specialmente nella seconda parte della prima frazione. Adesso per entrambe è il momento di rituffarsi nel campionato: la Fiorentina va a Roma all'Olimpico dove affronterà i giallorossi di Mourinho, la Samp va ad Empoli.