Calcio: cori derby, curva Lazio chiusa per una giornata ma pena sospesa per un anno**

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito ai cori antisemiti intonati dai tifosi della Llazio nell'ultimo derby della Capitale del 26 marzo, ha deciso "di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord' privo di spettatori. Dispone la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28, comma 7, CGS con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".