Calcio: coro contro Stankovic, 8.000 euro di multa alla Roma

Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, ha inflitto una multa di 8.000 euro alla Roma "per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all'8° del secondo tempo intonato un coro nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (De...

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, ha inflitto una multa di 8.000 euro alla Roma "per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all'8° del secondo tempo intonato un coro nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria): sanzione attenuata perché il coro dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore (José Mourinho) non si è ripetuto".