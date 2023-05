Calcio: Corte Appello Figc, 22 maggio nuova udienza sulla Juve per il caso plusvalenze**

**Calcio: Corte Appello Figc, 22 maggio nuova udienza sulla Juve per il caso ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Si terrà lunedì 22 maggio la nuova udienza della Corte federale di appello della Figc per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla Cfa il procedimento, per la rid...