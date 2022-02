Milano, 14 feb. – (Adnkronos) – La Corte sportiva d'Appello della Figc ha omologato il risultato di Udinese-Atalanta terminata 6-2 per gli orobici lo scorso 9 gennaio respingendo il ricorso del club friulano. L'Udinese si era radunata la mattina stessa per presentarsi alla partita, con la Lega che aveva disposto la regolare disputa, nonostante secondo l’Asl locale il gruppo squadra avrebbe dovuto essere in quarantena.