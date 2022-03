Calcio: CR7, 'in Qatar ultimo mondiale? Sarò io a decidere del mio futuro'

Oporto, 28 mar. – (Adnkronos) – "Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda. Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Se ho voglia di giocare ancora, se non ne ho più voglia… decido io". E' la risposta stizzita di Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Macedonia del Nord che, in caso di vittoria qualificherebbe i lusitani al mondiale, sulla possibilità che quella in Qatar sia la sua ultima Coppa del Mondo.

"Per noi sarà la partita della vita -prosegue il 37enne di Madeira-. Faccio un appello ai portoghesi: apprezziamo la dimostrazione di sostegno incondizionato, quello che chiediamo domani è questo. La pressione c'è sempre ma siamo tutti preparati, volevamo giocare questa finale. La Macedonia? Se sono arrivati sin qui è perché meritano di esserci".