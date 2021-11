Calcio: CR7, 'ko con Serbia risultato duro ma non ci abbatte, Portogallo andrà ai mondiali'

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – "Il calcio ci ha dimostrato che a volte sono i percorsi più tortuosi che portano ai risultati più ambiti. Il risultato di ieri è stato duro, ma non abbastanza per abbatterci. L'obiettivo di essere presenti ai Mondiali del 2022 è ancora molto vivo e sappiamo cosa dobbiamo fare per arrivarci.

Niente scuse. Il Portogallo va in Qatar". Così su Instagram Cristiano Ronaldo all'indomani della sconfitta per 2-1 del suo Portogallo in casa con la Serbia che costringerà i lusitani a giocare il playoff a marzo per andare al mondiale di Qatar 2022.