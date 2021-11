Calcio: CR7, 'non voglio vincere più palloni d'oro di Messi ma vincere tutto'

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – "Pascal Ferré ha mentito, ha usato il mio nome per promuovere se stesso e per promuovere la pubblicazione per cui lavora. È inaccettabile che il responsabile dell'assegnazione di un premio così prestigioso possa mentire in questo modo, in assoluta mancanza di rispetto per chi ha sempre rispettato France Football e il Pallone d'Oro.

E ha mentito ancora oggi, giustificando la mia assenza dal Gala con una presunta quarantena che non ha ragione di esistere". Con un lungo post su Instagram, l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha voluto rispondere al caporedattore di France Football, Pascal Ferrer, che aveva rivelato come l'obiettivo primario della carriera di CR7 fosse battere Leo Messi nel numero di Palloni d'Oro vinti.

"Voglio sempre fare i complimenti a chi vince, all'interno della sportività e del fair play che hanno guidato la mia carriera sin dall'inizio, e lo faccio perché non sono mai contro nessuno -aggiunge il 36enne portoghese-.

Vinco sempre per me stesso e per i club che rappresento, vinco per me stesso e per chi mi vuole bene. Non vinco contro nessuno. La più grande ambizione della mia carriera è vincere titoli nazionali e internazionali per i club che rappresento e per la nazionale del mio paese. La più grande ambizione della mia carriera è quella di essere un buon esempio per tutti coloro che sono o vogliono essere calciatori professionisti.

La più grande ambizione della mia carriera è lasciare il mio nome scritto a lettere d'oro nella storia del calcio mondiale".

"Concludo dicendo che il mio focus è già sulla prossima partita del Manchester United e su tutto ciò che, insieme ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi, possiamo ancora realizzare in questa stagione. Il riposo? il resto è solo il resto", conclude Ronaldo.