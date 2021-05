Calcio: CR7, 'sensazione speciale raggiungere 100 gol con la Juve'

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – "È sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol per la mia squadra. Orgoglioso di questo numero, felice per aver aiutato la Juve e felice di vedere anche Dybala raggiungere il suo 100° gol. Congratulazioni!". Così Cristiano Ronaldo su Instagram dopo aver segnato ieri sera contro il Sassuolo il suo centesimo gol in tre stagioni con la maglia bianconera.

Cifra tonda raggiunta anche da Paulo Dybala. "Dobbiamo mantenere la concentrazione e andare a conquistare i punti rimanenti in Serie A. C'è ancora così tanto in gioco e continueremo a lottare per tutti i nostri obiettivi rimanenti. Fino Alla Fine! Andiamo!", aggiunge il 36enne portoghese.