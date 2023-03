Calcio: Cremonese ko con Mandragora e Cabral, terza vittoria di fila della Fiorentina

Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - Prosegue il momento felice della Fiorentina, che batte 2-0 in trasferta la Cremonese, infila la terza vittoria consecutiva in campionato - la quinta considerando anche la Conference League - e si rilancia nella corsa a un posto in Europa. Ora i viola sono undicesimi ...

Firenze, 12 mar. – (Adnkronos) – Prosegue il momento felice della Fiorentina, che batte 2-0 in trasferta la Cremonese, infila la terza vittoria consecutiva in campionato – la quinta considerando anche la Conference League – e si rilancia nella corsa a un posto in Europa. Ora i viola sono undicesimi a quota 34, a soli tre punti dal Torino settimo. Allo 'Zini' la squadra di Italiano passa al 27' con Mandragora e raddoppia al 5' della ripresa con Cabral, al sesto gol nelle ultime sei partite. Poco da fare per la Cremonese, che resta all'ultimo posto insieme alla Sampdoria con solo 12 punti e un piede e mezzo in Serie B.

I gigliati partono forte e nel primo quarto d'ora sono pericolosi con Barak (murato da Ferrari) e Mandragora. L'appuntamento con il gol per l'ex Udinese e Torino è solo rimandato. Il centrocampista campano si appropria di un pallone conteso in area di rigore e con una rasoiata di sinistro batte Carnesecchi, firmando la seconda rete del suo campionato dopo aver segnato proprio alla Cremonese già all'andata. I grigiorossi faticano a replicare e si va negli spogliatoi sullo 0-1.

In avvio di ripresa arriva il raddoppio dei toscani: Barak si traveste di nuovo da playmaker e avvia l'azione, con Mandragora stavolta assist-man per la comoda rete di Cabral. La squadra di casa potrebbe accorciare le distanze con un destro di Okereke alla mezz'ora, ma Sirigu risulta provvidenziale nell'unico intervento difficile della sua partita. Nel finale la Fiorentina gestisce a suo piacimento la partita fino al triplice fischio dell'arbitro Marcenaro.