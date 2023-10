Calcio: Cristante, 'eravamo a corto di energie, il gol preso si poteva evitare'

Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - "Siamo arrivati un po' a corto di energie, l'avevamo preparata in questo modo aspettandoli e quel gol sul finale dispiace. Loro sono una squadra forte, hanno una rosa più ampia e non avevamo le energie per prenderli alti tutta la partita". C...

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – "Siamo arrivati un po' a corto di energie, l'avevamo preparata in questo modo aspettandoli e quel gol sul finale dispiace. Loro sono una squadra forte, hanno una rosa più ampia e non avevamo le energie per prenderli alti tutta la partita". Così il centrocampista della Roma Bryan Cristante dopo il ko per 1-0 a San Siro contro l'Inter. "Nel primo tempo hanno fatto molto meglio, l'avevamo preparata per aspettarli e sbloccarla nel finale -aggiunge Cristante a Dazn-. Si poteva evitare quel gol, una volta subito è diventato difficile recuperare. Abbiamo fatto una partita preparata in questo modo, da mezzala volevamo sfruttare il mio inserimento. Bastava mezzo centimetro e finiva 1-0 per noi, nel post partita poi è sempre più facile prendere decisioni".