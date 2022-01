Calcio: Ct Danimarca accoglie con favore piani di ritorno Eriksen, 'giocatore e persona eccezionale'

Copenhagen, 5 gen. (Adnkronos) – Il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha espresso soddisfazione per i piani di ritorno di Christian Eriksen e per il fatto che potrebbero aiutare la squadra a fare bene ai Mondiali di quest'anno. Il centrocampista danese ha avuto un arresto cardiaco durante una partita di Euro 2020 contro la Finlandia lo scorso giugno.

Da allora non ha più giocato ed ha rescisso il suo contratto con l'Inter, ma Eriksen ha detto all'emittente danesi DR in un'intervista trasmessa martedì che si sta allenando individualmente, non ha affatto paura di un secondo incidente e che "il mio obiettivo è giocare la Coppa del Mondo in Qatar. È un obiettivo, un sogno. Se sarò scelto è un'altra cosa. Ma il mio sogno è tornare", ha detto il 29enne.

Hjulmand ha detto a DR che avrebbe accolto Eriksen a braccia aperte se fosse abbastanza in forma e in salute per farcela.

"Ogni squadra che ha Christian Eriksen al top della forma in campo ha un giocatore su cui fare affidamento, un giocatore ai massimi livelli europei in questa posizione", ha detto Hjulmand, sottolineando che un possibile ritorno di Eriksen "ci darebbe una buona spinta" e aumenterebbe le possibilità di fare bene ai Mondiali del 21 novembre-18 dicembre. È una brava persona e uno dei giocatori più importanti dentro e fuori dal campo.

Christian è un giocatore eccezionale e una persona eccezionale", ha detto Hjulmand.