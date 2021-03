Calcio: ct Portogallo, 'CR7 un esempio'

Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Cristiano è un esempio nazionale. Tutti i giocatori dicono che è lui l'esempio da seguire. A ogni nuovo convocato chiedete come sia, e tutti rispondono la stessa cosa: è un esempio, per il lavoro e la carriera. È un esempio per tutti, anche nella sua vita quotidiana".

Fernando Santos, ct del Portogallo, chiude ogni polemica su Cristiano Ronaldo dopo che l'asso della Juventus aveva gettato a terra la fascia di capitano dopo il gol ingiustamente non concesso contro la Serbia. "Se Cristiano avesse offeso l'allenatore della Nazionale, i suoi colleghi o la Federazione, allora sì che dovremmo pensare a togliere la fascia di capitano. Ma non è successo niente di tutto ciò".