Torino, 17 mar. – (Adnkronos) – "Rabbia e delusione, ma questo è il calcio: non possiamo rimanere nella tristezza, ma serve alzarsi velocemente e voltare pagina per concentrarci sui nostri obiettivi in campionato e Coppa Italia". Così sui social l'esterno della Juventus Juan Cuadrado dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.